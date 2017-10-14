Manchester ile Liverpool puanları paylaştı

İngiltere Premier League'in 8. haftası dev bir mücadele start aldı. Liverpool'un üst sıraları yakalama adına büyük önem taşıdığı maçta gol sesi çıkmadı.

GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmanın ilk yarısında büyük bir istek ortaya koyan Liverpool, Manchester United kalesinde özellikle Salah ve Coutinho ile tehlikeli oldu. Manchester'ın başarılı filebekçisi De Gea, Joel Matip'in ceza sahası içindeki şutuna iyi bir refleks vererek gole engel oldu.

İkinci 45 dakikada zaman zaman düşen tempo bir anlamda Jose Mourinho'nun işine geldi. Liverpool hücumlarını iyi savuşturan ManU savunması kalesini gole kapattı ve son düdükle birlikte mücadele başladığı gibi sona erdi: 0-0. Bu sonucun ardından Liverpool'un galibiyet özlemi 2 haftaya çıkarken, Manchester United'ın 3 haftalık kazanma serisi son buldu.