Manchester Perisic ve Matic'i bitiriyor

İngiliz basınına göre United yönetimi, Inter'in Hırvat yıldızı Ivan Perisic'i 45 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamaya çok yakın.

İKİ İMZA YAKIN

Menajer Mourinho'nun uzun süredir transferini istediği Perisic'in, kısa süre içinde kendisini United'a bağlayan resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor. United'in, Mourinho’nun eski öğrencisi Nemanja Matic ile de anlaşma sağlaması gündemde.

Chelsea yönetimi, Bakayoko transferi sonrası, Matic'in diğer kulüplerle görüşmesine izin vermişti. United şu ana kadar Lukaku ve Lindelöf’ü kadrosuna kattı.