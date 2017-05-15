Manchester United Bruma'yı izledi

Manchester United'ın scout ekibinden Krsto Kilibarda, dün G.Antep'te 23 yaşındaki Portekizli yıldızı izledi. Ancak Kilibarda'nın tribünde olacağının haberini alan Bruma bencil oyunuyla dikkat çekti.

Pas vermediği için iki pozisyonda Poldi'nin gazabına uğrayan Bruma, kaleciyle karşı karşıya kaldığı iki fırsatı da harcayıp Tudor'ı kızdırdı. Kilibarda, hazırladığı raporu Jose Mourinho'ya sunacak.

MOURINHO CHELSEA'YE İSTEMİŞTİ

Fatih Terim döneminde G.Saray'a transfer olan Bruma'yı o zaman Chelsea'de olan Mourinho da çok istemişti. Ancak Chelsea'nin önerdiği rakam 6 milyon Euro civarında kalırken, G.Saray 11 milyon Euro ödemiş,Sporting de bu fırsatı kaçırmamıştı.

Kilibarda, Başakşehir-G.Birliği maçında Cengiz Ünder'i de izledi.