Manchester United Carrick ile uzattı

Manchester United ile 11 sezon geçiren Michael Carrick ile yeni sözleşme imzalandığı ve 2018'e dek takımda kalacağı açıklandı.

CARRICK: "GURUR VERİCİ"

Manchester United'ın resmi internet sitesine açıklama yapan Carrick, "Sezonu harika bitirdik ve yeni bir kupa kazandık. Bu harika kulüpteki yolculuğumun devam edeceğine sevindim. Ailem ve benim için gurur verici" ifadelerini kullandı.

MOURINHO: "HARİKA ROL MODEL"

Carrick'in sözleşmesinin uzatılması hakkında konuşan Portekizli menajer Jose Mourinho, "Bu sezon Carrick ile çalışmaktan çok keyif aldık. Gerçek bir profesyonel ve sadece harika bir futbolcu değil, aynı zamanda gençler için harika bir rol modeldir. Sözleşme uzatmaktan ötürü memnunum." dedi.