Manchester United fire vermiyor

Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Manchester United, deplasmanda Benfica'yı 1-0 yendi. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 64. dakikasında Manchester United, Rashford'un golü ile sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Öte yandan Benfica, tecrübeli oyuncusu Luisao'nun 90+2. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi sonucu maçı 10 kişi tamamladı. Bu galibiyetin ardından ManU 3'te 3 yaparak 9 puanla zirvede yer aldı. 3. maçını da kaybeden Benfica henüz puanla tanışamadı.

BASEL MOSKOVA'DA KAZANDI

Grubun diğer maçında CSKA Moskova'yı deplasmanda 2-0 mağlup eden Basel, iki maç sonunda puanını 6 yaptı ve haftayı 2. sırada tamamladı. 3 puanda kalan CSKA ise 3. sırada yer aldı.