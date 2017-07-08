Manchester United Lukaku'yu transfer etti

Yılın transfer bombasını Manchester United patlattı. Kırmızı Şeytanlar, Romelu Lukaku'nun transferi için Everton ile bonservis bedeli konusunda anlaşma sağladığını açıkladı.

90 MİLYON STERLİN ÖDENECEK

İngiliz basını, transferin 75 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini yazdı. Performans ve başarılara bağlı olarak, Manchester United'ın Everton'a 15 milyon sterlin daha ödemesi de söz konusu olacak.

(Manchester United twitter'dan duyurdu)

Gazeteler ayrıca, iki kulüp arasındaki anlaşma çerçevesinde Wayne Rooney’in 13 yıllık Manchester United kariyerini noktalayarak, eski takımı Everton'a döneceğini yazdı.

(Lukaku bir süredir Manchester Unitedlı Pogba ile idman yapıyordu)

CHELSEA'DEN EVERTON'A GİTMİŞTİ

Everton, 2014 yılında kadrosuna kattığı Lukaku için Chelsea'ye 28 milyon sterlin ödemişti. Lukaku'ya o dönemde Chelsea'de şans vermeyen isim ise, Manchester United'da birlikte çalışacağı menajer Jose Mourinho'ydu.

Belçikalı Lukaku, geçen sezon forma giydiği 37 maçta 25 gole imza atmış ve Premier Lig'in en skorer ikinci ismi olmuştu