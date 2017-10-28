Manchester United Tottenham'ı devirdi

İngiltere Premier League'in 10. haftasında Manchester United ile Tottenham karşılaştı.

Mücadeleyi tek golle kazanan ManU zirvede kritik bir galibiyet ederken, rakibinin 4 maçlık kazanma serisine son verdi.

İLK YARI GOLSÜZ GEÇİLDİ

Old Trafford'daki karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester United oldu. Özellikle Rashford ile açık arayan Kırmızı Şeytanlar eşitliği bozamadı. Tottenham, ilerleyen dakikalarda oyuna ortak olurken devre golsüz sona erdi.

MARTİAL GALİBİYETİ GOLÜNÜ ATTI

İkinci 45 dakikada taraflar daha çok savunmaya ağırlık verdi ve son bölüm adeta Rus Ruleti gibi her iki kalede de heyecan dolu pozisyonlara sahne oldu. Dakikalar 81'i gösterirken Jose Mourinho'yu sevince boğan gol geldi. Oyuna sonradan dahil olan Anthony Martial, Romelu Lukaku'dan aldığı uzun pasla defansın arkasına güzel sarktı ve net vuruşuyla Manchester United'ı öne geçirdi.

Martial böylece ligde 4 gole ulaştı. Kalan kısa sürede aybedecek bir şeyi kalmayan Tottenham 1 puan için yüklense de hata yapmayan ManU skoru korumayı bildi: 1- 0.

Bu sonucun ardından iki haftadır kazanamayan Manchester rakibi Tottenham ile aradaki farkı 3'e çıkardı.