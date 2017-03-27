Manchester United'dan Neymar'a çılgın teklif

Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar'ın sezon sonunda Manchester United'a transfer olacağı ifade edildi.

MESSİ'NİN GÖLGESİNDEN KURTULMAK İSTİYOR

İspanyol Sport Gazetesi, Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United'ın Neymar için 200 milyon Euro'luk teklif yapacağını manşetlerine taşıdı. Bu transfer için Mourinho'nun bizzat Neymar'ı arayarak ikna edeceği belirtildi.

Manchester United'ın Neymar'ın serbest kalma bedeli olan 200 milyon Euro'yu ödeyeceğini aktarak haberin detaylarında Neymar'ın da Kırmızı Şeytanlara gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

Neymar'ın Messi'nin gölgesinden kurtulmak istediğini yazan Sport Gazetesi, Brezilyalı yıldızın geçtiğimiz günlerde yaptığı; "Premier Lig'deki takımları ve oyun stillerini beğeniyorum, bir gün İngiltere'de oynayabilirim" açıklamasına yer verdi.

NEYMAR'A 25 MİLYON EURO

Ayrıca haberin detaylarında Neymar'a da yıllık 25 milyon Euro teklif edildiği, Barcelonalı golcünün teklifi kabul etmesi durumunda İngiltere'nin en çok kazanan oyuncusu olacağı belirtildi.

Son olarak Chelsea'nin de Neymar'ı transfer etmek istediğini yazan Sport Gazetesi, maddi açıdan Manchester United karşısında Maviler'in şansının olmadığını da altını çizdi.

DÜNYANIN EN PAHALI FUTBOLCUSU OLACAK

Manchester United, Neymar'ı 200 milyon Euro'ya transfer ederse Brezilyalı golcü dünyanın en pahalı futbolcusu olacak. Şu an dünyanın en pahalı futbolcusu Manchester United'ın Juventus'tan 105 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Paul Pogba.