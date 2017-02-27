Manchester'a kupayı Zlatan getirdi

Tarihinde 9. kez Lig Kupası'nda final maçına çıkmayı başaran Manchester United, İsveçli yıldız santraforu Zlatan Ibrahimovic'in de yardımıyla bu turnuvada 5. kez kupayı müzesine götürdü.

GALİBİYETİ IBRA GETİRDİ

Manchester United 19'da Zlatan Ibrahimovic, 38'de Jesse Lingard ile bir anda iki farklı öne geçerken, devreye Southampton adına Manolo Gabbiadini'nin attığı golle 2-1'lik skorla girildi.

Southampton adına Gabbiadini, 48. dakikada karşılaşmaya dengeyi getiren isim oldu. Bundan sonraki dakikalarda iki takım da öne geçmek için fırsat kovalarken, skoru yine Ibrahimovic belirledi.

87. dakikada Southampton ceza sahasına oyunu yıkan Manchester United'da Ander Herrera'nın ortasında ceza sahasında net bir kafa vuruşu ile Kırmızı Şeytanları bir kez daha öne geçiren Ibrahimovic, takımına kupayı getirdi.

Bu kupayı 8 kez kazanan Liverpool'un ardından 5 kez ile onların arkasına yerleşen Manchester United'da teknik direktör Jose Mourinho da kariyerinin 24. kupasını kazandı. Mourinho ayrıca 4. Lig kupasını kazanırken, bu dalda Brian Cloughn ve Sir Alex Ferguson'u yakaladı. Manchester United ise tarihinde 41. büyük kupasını kazandı ve İngiliz ekipleri arasında Liverpool'la sayıyı eşitledi.

FİNALLERİN ADAMI

Bu kupa ve attığı 2 gol Ibrahimovic için de farklı bir anlam taşıyor. Ülke veya kulüp takımlarıyla çıktığı finallerde tam 12. golünü bulan Ibrahimovic, 2014 Fransa Süper Kupası, 2015 Fransa Lig Kupası ve 2016 Fransa Kupası'nın ardından üst üste 4. yılda bir finalde 2 gol atma başarısı gösterdi.