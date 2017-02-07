Mancini Inter'in ezeli rakibinin başına geçiyor

Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Roberto Mancini için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Corriere dello Sport'un haberine göre Mancini gelecek sezondan itibaren Milan'ı çalıştırabilir. Milan'ı 3 Mart itibariyle satın alacak olan Sino-Europe Sports Konsorsiyumu'nun CEO'luğa Marco Fassone, sportif direktörlüğe de Massimo Mirabelli'yi düşündüğü ve bu isimlerin de Mancini ismine çok sıcak baktığı belirtiliyor.

INTER'İ ŞAMPİYON YAPMIŞTI

Gönlü Premier Lig'de olan Mancini'nin Çin'den gelen astronomik teklifleri reddettiği biliniyor.

Mancini daha önce Inter'i çalıştırmış ve İtalyan Kulübü ile şampiyonluklar yaşamıştı. Mancini, Milan'a gelmesi durumunda Inter'in ezeli rakibinin başına geçmiş olacak.