Mancini Sneijder'i istiyor

Rus Match-1 kanalı, Zenit'in yeni teknik patronu Roberto Mancini'nin yönetime transfer listesini verdiğini duyururken, listede Wesley Sneijder'in de yer aldığını açıkladı.

Sneijder, 2013-14 sezonunda Mancini yönetimindeki sarı-kırmızılı takımda 17 gol atarak en verimli dönemini geçirmişti.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Bu arada Sneijder'in menajeri Guido Albers, İstanbul'a geldi. Bu durum Zenit'le ilgili transfer söylentilerini kuvvetlendirdi. Ancak Albers'in ilk hedefinin sarı-kırmızılı kulüpteki menajerlik alacaklarını tahsil etmek olduğu öğrenildi. Yine de yönetimle yapacağı görüşmede transferin de konuşulması bekleniyor.

"NE DESEM AZ"

Sneijder, Hollanda basınına konuştu. Yıldız oyuncu; "Yaşlandıkça daha güçleniyorum. Türkiye'de fantastik zamanlar geçirdim. G.Saray'ın 5 yılda benim için yaptıklarına ne desem az. Başkanla ilişkimiz çok iyi" dedi.