Mancini Sneijder'i İtalya'ya götürüyor

Teknik direktörlüğe Tudor'un gelmesiyle fazla kiloları ve fizik yetersizliği nedeniyle yedek kulübesine mahkum edilen Wesley Sneijder'in Roma'ya transfer olacağını ifade edildi.
MANCİNİ İLE SNEİJDER YENİDEN
İtalyan basını, Galatasaray'ın eski hocası Roberto Mancini ile Hollandalı yıldızın tekrar bir araya geleceğini yazdı.
La Gazzetta dello Sport'un internet TV'si Gazzetta Tv'de yer alan haberde, Roma'nın başına geçmesine kesin gözüyle bakılan Mancini'nin transferde bir numaralı adayının Sneijder olduğu belirtildi.
G.SARAY'DAN SONRA ROMA'DA BULUŞUYORLAR
Mancini 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ı çalıştırmış ve o sezon sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u saf dışı bırakarak 2.tura yükselmişti. 2-2'nin rövanşında İstanbul'daki son maçta galibiyeti getiren golü Snejder atmıştı.