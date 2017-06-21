Mancini'nin ilk transferi Manolas

Roma'da gösterdiği performansla Arsenal ve Chelsea gibi ekiplerin transfer listesinde yer alan Yunan stoper Kostas Manolas'ın Rusya'ya transfer olması an meselesi.

ROMA 30 MİLYON EUROYA İKNA OLDU

Zenit'in transfer için futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığı belirtilirken, kulübü Roma'yı da 30 milyon euro bonservis bedeliyla ikna ettiği öğrenildi.

2014 yazında Olympiakos'tan Roma'ya 15 milyon euro'luk bedelle transfer edilen 26 yaşındaki stoper, İtalyan ekibiyle 131 maça çıktı.

FFP kuralları için UEFA'dan uyarı alan Roma'nın Manolas'ın satışından elde edilecek parayla Nice'in orta sahası Jean Michael Seri'yi kadrosuna katacağı öne sürüldü.