Manisaspor Ümraniyespor'a 5 attı

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Manisaspor evinde Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manisaspor 5-2 kazandı.
Manisaspor'un gollerini; 14. dakikada Gökhan Sazdağı, 59. ve 78. dakikalarda Daniel Dimov, 62'de Bahattin Köse ve 73'te Bahattin Köse attı. Ümraniyespor'un gollerini ise 22. dakikada Steve Beleck ve 86. dakikada Oğuz Ceylan kaydetti.
Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Manisaspor bu galibiyetle puanını 17'ye yükseltirken, Ümraniyespor 26 puanda kaldı.