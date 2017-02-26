Manny Pacquiao unvan maçında Amir Khan ile karşılaşacak - İZLE

Boks maçlarından kazandığı paraları ihtiyaç sahiplerine bağışlamasıyla bilinen Manny Pacquiao, yeni maçına çıkıyor...

Dünya Boks Organizasyonu'nda da şampiyonluğu bulunan Pacquiao, ünvanını korumak için Büyük Britanyalı Amir Khan ile karşılaşacak.



RAKİBİNİ SPORSEVERLER SEÇTİ

Pacquiao'nun sosyal medyadaki Twitter hesabından sıradaki rakibini belirlemek için yaptığı ankette, sporseverlerin en fazla oyunu (%48) alan isim Khan oldu.

Anketin sonuçlanmasıyla açıklamada bulunan 38 yaşındaki Pacquiao, "Sporseverlerin istediği gibi 23 Nisan'da gerçekleştirilecek unvan maçı için iki taraf arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı." ifadelerini kullandı.

Filipinli profesyonel boksör Manny Pacquiao - İZLE

RAKİBİ AMİR KHAN

Kariyerinde 31 galibiyet, 4 mağlubiyeti bulunan 30 yaşındaki Khan ise son olarak Mayıs 2016'da Dünya Boks Konseyi orta sıklet unvan maçında karşılaştığı Meksikalı Saul Alvarez'e nakavtla yenilmişti.