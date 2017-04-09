ManU'dan Chelsea maçı öncesi farklı galibiyet

İngiltere Premier League'in 31. haftasında Sunderland ile ilk 5 mücadelesi veren Manchester United karşı karşıya geldi.
MANCHESTER UNİTED RAHAT KAZANDI
Lig sonuncusu rakibine konuk olan Kırmızı Şeytanlar maç geneli rahat bir oyun ortaya koydu.
30. dakikada Zlatan Ibrahiomovic'le öne geçen United, 43 Sebastian Larsson'un kırmızı kartla oyundan atılmasıyla iyice rahatladı. İkinci yarının ilk dakikasında Henrikh Mkhitaryan ile farkı 2'ye çıkaran Manchester United'da Marcus Rashford 89'da maçın skorunu tayin etti.
Rakibini 3-0 yenen Manchester iki hafta sonra galip gelip gelirken, ligin dibine demir atan Sunderland'in 3 puan hasreti 7 haftaya yükseldi.
Mourinho'nun ekibi gelecek hafta lider Chelsea'yi konuk edecek