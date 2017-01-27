Maradona: Messi gibisini daha önce görmedim

Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük oyuncusunun kim olduğuna dair tartışmalar sürüyor. Kimileri Maradona'yı kimileri Pele'yi kimileri ise Lionel Messi'yi işaret ediyor.

MESSİ DÜNYA KUPASI'NI KAZANAMADI

Söz konusu üç yıldız arasında Dünya Kupası'nı kazanamamış tek isim; Lionel Messi. Arjantinli yıldız, Barcelona ile büyük başarılar elde etmesine ve onlarca kupa kazanmasına karşın milli takımıyla 2008 Olimpiyat Oyunları şampiyonluğu dışında bir zafer tadamadı. Ancak Maradona'ya göre kazanamadığı kupalar Messi için bir handikap değil.

MESSİ GİBİSİNİ GÖREMEDİM

Arjantin'de bir televizyon programına konuk olan efsane futbolcu, Messi'ye övgüler yağdırdı. Maradona, "Dünya kupası kazanamadığı için Messi'nin bir fenomen olmadığını söyleyenleri anlayışla karşılayamayacağım. O kupayı kazansa da kazanmasa da Messi çok büyük futbolcu. 56 yaşındayım, Messi gibi birini daha görmedim. Onun Arjantinli olması nedeniyle Tanrı'ya şükrediyorum. Arjantin'in Messi’si ve Papası var. Bir de ben varım" diye konuştu.

Maradona ayrıca kendisinin dünya kupası kazanmasında Burruchaga, Pumpido ve Ruggeri gibi eski takım arkadaşlarının önemli bir payının bulunduğunu ifade etti.