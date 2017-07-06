Maradona Napoli'nin fahri vatandaşı oldu

Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona, uzun yıllar formasını terletip başarıdan başarıya koştuğu İtalya'nın Napoli kentinin fahri vatandaşı oldu.

Napoli formasını giydiği 1984-1991 yıllarında efsaneleşen ve o dönemden bu yana kentle özdeşleşen isimlerden biri olan Maradona için Napoli'ye ilk kez gelişinin 33'üncü yıl dönümünde tören yapıldı.

Belediye Sarayı'nda düzenlenen törende, efsanevi oyuncuya Belediye Meclisinin kararıyla fahri vatandaşlık unvanı verildi.

Maradona'ya fahri vatandaşlık beratı Napoli Belediye Başkanı Luigi De Magisitris tarafından takdim edildi.

De Magisitris, törende yaptığı konuşmada, Maradona'nın 10 numaralı formasının bugün herkesi birleştirdiğini belirterek, "Ben bu yönünü takdir etmek istiyorum. Bugün, biz tüm zamanların en iyi oyuncusunu kutlamak istiyoruz çünkü o bir rüyayı gerçek kıldı." dedi.

"BENİ NAPOLİ GİBİ SEVEN OLMADI"

Maradona ise Napoli'ye ayak bastığı ilk günden bu yana kendisini bu kentin bir ferdi olarak hissettiğini söyledi.

De Magisitris ve kent halkına bu organizasyon için teşekkür eden Maradona, "Beni Napolililer gibi seven başka hiç kimse olmadı." diye konuştu.

BİNLERCE NAPOLİLİDEN SEVGİ GÖSTERİSİ

Belediyedeki törenin ardından Maradona, tarihi kent merkezindeki Plebiscito Meydanı'nda yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla kendisi adına gerçekleştirilen kutlamaya katıldı.

Taraftarların büyük sevgi gösterisinde bulunduğu eski 10 numara, "Zıplamayan Juventuslu olsun." tezahüratına da eşlik etti.

Diego Armando Maradona, formasını giydiği 8 yıla yakın sürede Napoli ile çıktığı 188 maçta 81 gol atmış ve mavi-beyazlı ekibe bir UEFA Kupası, iki Serie A şampiyonluğu, bir İtalya Kupası ve bir de İtalya Süper Kupası kazandırarak adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırmıştı.