FIFA Yılın En İyileri Töreni’nde Cristiano Ronaldo'ya Yılın Futbolcusu Ödülü’nü Diego Maradona takdim etti.

Arjantinli futbol efsanesi, organizasyon komitesi tarafından törenin en çok merak edilen ödülünü Portekizli yıldıza vermekle görevlendirildi. Ancak Maradona, ödülü vatandaşı Lionel Messi'ye verememekten dolayı üzgün olduğunu söyledi. "Ronaldo'ya vermek ruhumu yaraladı" ifadelerini kullandı.

56 yaşındaki futbol adamı, Messi hakkında yaptığı eleştiriler nedeniyle Arjantinli oyuncuyla aralarında soğukluk yaşandığına dair iddiaları da reddetti. Maradona, Londra'da düzenlenen gala töreninde Messi ile birbirlerini samimi bir şekilde kucakladıklarını söyledi. Lionel Messi, temmuz ayında Arjantin'de yapılan düğün törenine Diego Maradona'yı davet etmemişti.