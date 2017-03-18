Marcelo 11'e geri dönüyor

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında pazar günü Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta ilk 11 netleşiyor.

İLK 11'E GERİ DÖNÜYOR

NTV Spor'un haberine göre, deplasmanda oynanacak karşılaşma öncesi Marcelo'nun tedavisinin tamamlanması teknik heyeti memnun etti. Kayserispor maçında sakatlanan Brezilyalı futbolcu Olimpiakos karşısında forma giyememişti.

Hazır durumda olan Marcelo'nun mücadeleye 11'de başlaması bekleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş, Marcelo ile birlikte stoperde kime şans vereceğine ise henüz karar vermedi.

Güneş, sol stoper pozisyonu için Tosic, Mitrovic ve Atınç arasında tercih yapacak.