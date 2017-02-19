Marcelo Bielsa resmen Lille'de

Lüksemburglu iş adamı Gerard Lopez'in satın aldığı Lille, gelecek sezon takımın başında Marcelo Bielsa'nın olacağını duyurdu.
BİELSA GELİYOR
26 haftası geride kalan Ligue 1'de 29 puanla 14. sırada bulunan kuzey ekibi, geçtiğimiz hafta Patrick Collot'nun görevine son vermiş ve sezon sonuna kadar takımı Franck Passi'y eemanet etmişti.
Avrupa kariyerinde Athletic Bilbao ve Marsilya'yı çalıştıran 61 yaşındaki Marcelo Bielsa, sezon başında Lazio ile sözleşme imzalamasına rağmen yöneticilerle düştüğü anlaşmazlık sebebiyle 48 saat dolmadan görevinden istifa etti.
Fransız ekibinden yapılan açıklamada, 1 Termmuz 2017'de göreve başlayacak deneyimli teknik adamla iki yıllık anlaşma yapıldığı belirtildi.