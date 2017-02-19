Marcelo Bielsa resmen Lille'de

1 Beşiktaş Akhisar'ı rahat geçti Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

2 Advocaat: Yeni hoca bulurlarsa getirebilirler Kasımpaşa beraberliğinden sonra konuşan Advocaat, "Yönetim daha iyi bir hoca bulursa hemen getirebilir. Benim için sıkıntı yok." dedi.

3 Fenerbahçe Kasımpaşa ile berabere kaldı Spor Toto Süper'de 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı ağırladı.

4 Kadıköy'de kırmızı mont giyen kameramana tepki Fenerbahçe taraftarları, yayıncı kuruluştan bir kameramana kırmızı mont giydiği için tepki gösterdi.

5 F.Bahçe'nın maçı varken Alper gezmelerde Cezalı olduğu için Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Alper Potuk, takımının maçını takip etmek yerine gezmeyi tercih etti.

6 Hocaların futbolculuk dönemleri Fatih Terim'den Jose Mourinho'ya kadar birçok ünlü teknik adamın futbol oynarken çekilen fotoğraflarını sizler için derledik...

7 Topu kurtarmak istedi suratını direğe çarptı - İZLE Adeleide forması giyen John Hall, Newcastle Jets ile oynadıkları maçta kafasını direğe çarpmak pahasına kalesine gelen topu çıkarttı.

8 Şenol Güneş'ten Tolgay'a fırça Şenol Güneş, ilk 11'de başladığı maçlarda beklentileri bir türlü karşılayamayan Tolgay Arslan'ı sert bir dille eleştirdi.

9 Abdurrahim Albayrak başkanlığa aday olacağını açıkladı Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, başkanlık için hazırlandığını ve kafasında 4 hoca adayının olduğunu söyledi.