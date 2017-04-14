Marcelo haftanın en iyi 11'inde

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, çeyrek final ilk karşılaşmalarda ortaya koydukları üstün performans nedeniyle haftanın en iyi 11'ine giren oyuncular açıklandı.
MARCELO ADINI LİSTEYE YAZDIRDI
Beşiktaş'ın, konuk olduğu Fransa temsilcisi Olympique Lyon'a 2-1 yenildiği maçta gösterdiği performansıyla ön plana çıkan 29 yaşındaki savunma oyuncusu, listeye adını yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i şöyle:
Kaleci: Ralf Fahrmann (Schalke 04) Savunma: Marcelo Guedes (Beşiktaş), Kara Mbodj (Anderlecht), Jeremy Morel (Olympique Lyon)
Orta saha: Amin Younes (Ajax), Corentin Tolisso (Olympique Lyon), Leander Dendoncker (Anderlecht), Donny van de Beek (Ajax)
Forvet: John Guidetti (Celta Vigo), Davy Klaassen (Ajax), Iago Aspas (Celta Vigo)