Marcelo: Lens transferi bize katkı sağlar

Beşiktaş'ta kazanılan şampiyonluğun mimalarlarından Marcelo, Akşam gazetesine önemli açıklamalarda bulundu.

PUAN FARKINA DEĞİNDİ

Brezilyalı oyuncu "İki sezon içinde F.Bahçe'ye 18, G.Saray'a 40 puan fark atarak, şampiyon oldunuz. Sen de 1.5 senede iki kupa kazandın. Neler söylersin?" sorusuna.

"Hannover'de oynarken, grup olarak çok iyi değildik ama bireysel olarak performansım üst seviyedeydi. Buraya geldikten sonra da bu performansım devam etti. Güzel bir devamlılık yakaladım. Bu belli bir çalışmanın ürünüdür. O çalışmalardan sonra belirli meyveler topluyorsunuz. Ben de onları topladığımı düşünüyorum. Rakiplerimizden daha iyi oynadığımız ve mücadele ettiğimiz için de şampiyonlukları kazandık." şeklinde cevap verdi.

LENS BİZE KATKI SAĞLAR

Lens konusuna da değinen Marcelo "Lens'le bir görüşmem olmadı. Ama bize gelirse, büyük katkısı olur." şeklinde konuştu.