Marcelo Lyon'a transfer oluyor

Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Marcelo konusunda sıcak gelişmeler yaşınıyor. Bir süredir Marcelo'yu kadrosuna katmak için ısrarını sürdüren Fransız ekibi Lyon, siyah beyazlı takımla anlaşma aşamasına geldi.

8.5 MİLYON EUROYA SATILACAK

NTV Spor'un haberine göre; Yapılan son görüşmelerin ardından iki kulübün 8.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkışması bekleniyor.

GÜNEŞ İSTEMİYOR AMA...

Beşiktaş yönetimi ve teknik direktör Şenol Güneş, Marcelo'yu elden çıkarmakta isteksiz olsa da, UEFA ile yapılan financal fair play anlaşması transferi bir anlamda zorunlu kılıyor.

FORVET ALINACAK

Zira siyah beyazlılar gelir elde etmeden bonservis bedeli harcaması yapamıyor. Forvet oyuncusu transferi planlayan yönetim, Marcelo'nun satışından kazanılacak gelir ile, forvet oyuncusu transferini gerçekleştirmek istiyor.