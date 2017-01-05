Marcelo: Tosic'le oynayınca az maç kaybettik

Beşiktaş'ın Antalya'daki kampında Brezilyalı stoper Marcelo Guedes, düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı.

"HAYALİM BREZİLYA MİLLİ TAKIMI"

Brezilya Milli Takımı'na çağrılmak her zaman hayalim, hayalim olmaya devam ediyor ama oynayanlara bakarsak çağrılmak zor. Ben de zor bir ligde oynuyorum bu yüzden benim için gitmek imkansız da değil.

"TOSIC'LE AZ MAÇ KAYBETTİK"

Takım çok değişti aynı seviyeyi yakalmak kolay değil ama üzerine koyuyoruz. Şampiyon olacak güce sahibiz... Yeni transfer Matej Mitrovic'i tanımıyorum, ilk yarıda iyi maçlar oyandık Tosic ile, az maç kaybettik. Demek ki hocamız doğru tercihler yapmış.