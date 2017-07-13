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Marcelo Türkiye'den ayrıldı

Olympique Lyon'la anlaşan Marcelo sabah saatlerinde Fransa'ya gitti.

Marcelo Türkiye'den ayrıldı
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Tarifeli uçakla Fransa'nın Lyon kentine saat 08:25'te kalkan uçakla hareket eden Marcelo, eşi ile birlikte Atatürk Havalimanı Dış Hatlar gidiş katına geldi.

"ELVEDA BEŞİKTAŞ"

Check-in işlemlerini yapan Marcelo, havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu, "Beşiktaş taraftarı şampiyonluğu hakeden büyük bir taraftar. Türkiye'yi özleyeceğim. Herkese teşekkür ederim" dedi. Gazetecilerin, Türkçe "Elveda Beşiktaş" demesini istemesi üzerine ise "Herkese güle güle" diyerek Türkiye'ye veda etti.

Marcelo: Herkese güle güle VİDEO

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