Marcelo'dan Real Madrid taraftarlarına hakaret

Marcelo, Real Madrid taraftarlarına Instagram hesabından küfretti. Real Madrid'in Brezilyalı sol beki, Neymar'ın doğum gününü kutladıktan sonra gelen tepkiler üzerine sert bir tepkide bulundu.

NEYMAR'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Marcelo, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı. Madrid ekibinin sol beki, İnstagram hesabından Brezilya Milli takımdan arkadaşı Neymar'ın doğum gününü kutladı.

Aynı gün doğum günü olan Cristiano Ronaldo'nun yerine Neymar'ın paylaşımını yapan Marcelo'ya Real Madrid taraftarları oldukça kızdı.

NEDEN NEYMAR, RONALDO DEĞİL

Madrid taraftarları, Marcelo'nun paylaşımı üzerine ''Neden Cristiano yerine Neymar'ı kutluyorsun?"

''Dünyanın en iyi futbolcusunun doğum gününü kutlamayı unuttun.'' ve ''Takım arkadaşının doğum gününü kutlasana'' gibi yorumlarda bulundular.

KAPAYIN ÇENENİZİ

Marcelo, gelen tepkiler üzerine ''Kapayın çenenizi aptallar'' yorumu yaptı. 10 yıldır Real Madrdi forması giyen Brezilyalı futbolcunun kendi taraftarlarına bu sözü demesi oldukça tepki toplarken, tartışmalar Marcelo'nun paylaşımı altındaki yorumlarda devam etti.