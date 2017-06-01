Marcelo'ya 7 milyon euroluk teklif

Üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan ve bu sezon Avrupa'da başarılı bir performans sergileyen Beşiktaş'ın oyuncuları doğal olarak transferin gözdesi haline geldi.

MARCELO'YA CAZİP TEKLİF

Siyah-beyazlı ekibi UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde penaltılarla eleyen Olympique Lyon'un, Marcelo Guedes'e talip olduğu ve Brezilyalı yıldız için 7 milyon Euro'yu gözden çıkardığı bildirildi.

Beşiktaş'ın bu teklife nasıl yaklaşacağı büyük merak konusu. UEFA ile yapılan Finansal Fair Play (FFP) anlaşması nedeniyle oyuncu alması, satmasına bağlı olan Kartal'da özellikle Marcelo konusunda dengeler çok hassas.

Daha birkaç gün önce sözleşmesi 4+1 yıllığına uzatılan Brezilyalı futbolcu, defansta teknik direktör Şenol Güneş'in vazgeçilmezi durumunda. Bu sebeple tecrübeli hocanın göstereceği reaksiyon çok önemli.

Başkan Fikret Orman ise önceki günkü açıklamasında "71 milyon TL'lik oyuncu satışı yapacağız. Değerini bulan her futbolcuyu verebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Yönetimin Marcelo konusunda kararını vermediği ve tecrübeli stopere İspanya'dan iki teklif daha geldiği belirtildi.