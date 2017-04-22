Marcelo'yu Lyon ve Marsilya istiyor

Beşiktaş'ın Brezilyalı savuma oyuncusu Marcelo'ya Fransa'nın iki ekibi Lyon ve Marsilya talip oldu.

FRANSA'DA ÇOK BEĞENİLDİ

Beşiktaş'ın Lyon'la UEFA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçının yıldızlarından olan Marcelo Fransız ekiplerinin takibi altında.

Hem Marsilya hem de Lyon'un, Brezilyalı oyuncuyu bir süredir yakından takip ettikleri ve önümüzdeki sezon onu takımda görmeyi hedefledikleri vurgulandı.

Marsilya'nın, savunmasında büyük bir revizyona gitme ihtimalinin bulunduğu ve Karim Rekik, Rod Fanni ya da Doria ile yollarını ayırıp, defans hattını güçlendirmek adına Marcelo'yu almaya çalışacağı ifade edildi.

TRABZON MAÇINDA İZLEMİŞLER

Hatta Marsilya'nın izleme ekibinden bazı isimlerin, Beşiktaş'ın deplasmanda 4-3 kazandığı Trabzonspor mücadelesini yerinden izlediği bildirildi.

Sadece Marsilya'nın değil, Lyon'un da kendilerine karşı Fransa'daki mücadelede çok iyi bir performans ortaya koyan 29 yaşındaki Sambacı'ya talip oldukları ve Beşiktaş'la masaya oturmaya hazırlandıkları öğrenildi.

Alınan bilgiye göre iki kulübün de önce oyuncuyu ikna etmeye çalışacakları, 2018'a kadar sözleşmesi bulunan Marcelo'nun bonservisi için yaklaşık 6 milyon Euro civarında bir bütçe ayrıldığı konuşuluyor.