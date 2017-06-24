Marco Verratti: Barcelona'ya gitmek zorunda değilim

Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Marco Veratti,Gazzetta dello Sport'a özel açıklamalarda bulundu ve takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili şifreler verdi.



İsmi sık sık Barcelona ile anılan yıldız isim, "Her ne pahasına olursa olsun gitmek zorunda değilim. Bu kez PSG'nin hrakia bir takım olabileceğini görmek istiyorum. Bu durumda ben de mutlu olacağım" sözlerini kullandı.



PSG'de verilen sözlerin yerine getirilmediğini söyleyen Verratti, "Her yıl harika bir takım oluşturacaklarını söylediler ama sonuçlarını gördük. Verilen sözler yetmiyor. Sportif direktörümüz Antero Henrique söylediklerini korursa ben de mutlu olacağım. Kimse benim ayrılmam için baskı yapmıyor" dedi.



Verratti'nin menajeri Di Campli, geçtiğimiz günlerde, ''Verratti kazanmak istiyor ama PSG'de kazanması çok zor. 5 yıldır burada. Artık paradan çok başarıyı istiyor. Para problem değil. Verratti'yi kim isterse istesin çok para vermek zorunda zaten. İtalya'dan da teklifler var ama İtalya onun son durağı olacak gibi gözüküyor. Şimdilik orası olmaz.'' şeklinde konuşup İtalyan yıldızın transfer istediğine açıklamıştı.