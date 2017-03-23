Marco Verratti PSG'den ayrılıyor

Paris Saint-Germain'in genç yıldızı Verratti'nin menajeri Donato Di Campli, İtalya basınına yaptığı açıklamalarda futbolcunun geleceği hakkında konuştu.

MENAJERİNDEN AYRILIK MESAJI

Aralarında Barcelona'nın da bulunduğu çok sayıda takımın Verratti'yi transfer etmek istediği iddia ediliyor. 2021 yılına kadar PSG ile sözleşmesi bulunan Verratti'nin menajeri Di Campli, kafa karıştırıcı sözler kullandı.

Di Campli; "Verratti kazanmak istiyor ama PSG'de kazanması çok zor. 5 yıldır burada. Artık paradan çok başarıyı istiyor. Para problem değil. Verratti'yi kim isterse istesin çok para vermek zorunda zaten. İtalya'dan da teklifler var ama İtalya onun son durağı olacak gibi gözüküyor. Şimdilik orası olmaz.'' şeklinde konuştu.