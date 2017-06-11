Maria Sharapova Wimbledon'ı kaçıracak

İtalya Açık'ın 2. turunda yaşadığı sakatlık, Maria Sharapova'nın sezonun en prestijli Grand Slam turnuvası Wimbledon'a katılmasını engelledi.
SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI
Maria Sharapova sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Maalesef son testler, kasımdaki yırtılmanın yeterince iyileşmediğini gösterdi. Bu nedenle çim kort sezonunda mücadele edemeyeceğim" ifadelerini kullandı
Maria Sharapova'nın, sezonun son Grand Slam turnuvası Amerika Açık'a kadar iyileşmesi bekleniyor. ABD’li yetkililerin Rus tenisçiye özel davet gönderip göndermeyecekleri merakla bekleniyor. Fransa Açık yönetimi, Maria Sharapova'ya özel davet göndermeme kararı vermişti.