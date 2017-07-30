Mariano: Feghouli çok faydalı olur

Galatasaray'a kupalar kazanmak için geldim diyen Mariano; "Şampiyonluklar, kupalar kazanmak için geldim. Geçmişteki hedeflerim neyse Galatasaray’da da hedef aynen devam edecek. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Mariano'nun açıklamaları şu şekilde;

"ANA HEDEFİMİZ LİG"

"Şu an için lige odaklanmak gerekiyor. Türkiye Ligi ve kupası ana hedefimiz. Bu sene şampiyon olup seneye Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek istiyorum. Kısa bir süre önce geldim. Maicon, Muslera ve Mert bana çok yardımcı oluyor. Adaptasyon sürecini kısa sürede atlattım; atlatmaya da devam ediyorum. Hedefim bu süreci en kısa sürede sonlandırıp takıma katkı sağlayabilmek."

"Feghouli’nin çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. İspanya’dan da tanıyorum. Gelirse büyük katkı sağlayacaktır. Kamera önünde biraz utangaçım. Gülmediğimi düşünmenizin nedeni bu. Arkadaşlarımla olduğumda ise çok eğlenceli bir insanım."

"SABRİ'NİN ADINI DUYDUM"

"Sabri’nin ismini duydum ama çok yakından tanıyorum dersem yalan olur. İspanya’da oynarken Türkiye Ligi’ni çok takip edemiyordum. Ben Galatasaray’a neler verebilirim ona bakıyorum. Galatasaray’a gelme amacım bu. En iyi şekilde adapte olup uzun yıllar sağ bekte görev almak istiyorum."

"İtalya ve İspanya’dan teklifler vardı. Galatasaray’dan teklif aldıktan sonra ikinci kez düşünmedim bile. Çok büyük, önemli tarihe sahip, Avrupa’da şampiyonluklar kazanmış bir camia. Diğer teklifler dışarıda kaldı ve hemen kabul ettim. Tempolu antrenmanlar yapıyoruz. Bu dönemde de bunu yapmamız lazım. Sezon boyunca fiziksel açıdan bir sıkıntı yaşamamalı ve iyi bir başlangıç yapmalıyız."

"Şampiyonluk ve Türkiye Kupası hedefimiz. Bunun için de en iyi şekilde hazırlanıp kampı iyi geçirmek gerekiyor. Taraftarımız bizi beklesin. Hem ofansif hem de defansif olarak beraber oynayan bir Galatasaray izleyecekler. Bizi desteklemeye devam etsinler."

"Her hocada biraz çılgınlık vardır. İspanya’daki hocamın bana katkısı çok oldu. Güzel yıllar geçirdik. Bendeki yeri ayrıdır. Igor Tudor ile sadece 2 haftadır çalışıyoruz. Zaman geçtikçe daha iyi tanıyacağım. İlk izlenimim iyi bir antrenör olduğu."