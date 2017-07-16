Mariano İstanbul'da

Galatasaray, 4. transferi Mariano, İstanbul'a geldi! Galatasaray, Sevilla'da forma giyen Mariano Ferreira Filho transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirmişti.

TARAFTARLAR KARŞILADI

İspanya'nın Sevilla kentinden kalkan uçakla İstanbul'a gelen 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Atatürk Havalimanı'nda taraftarlar tarafından karşılandı.

Yaklaşık 100 kadar taraftar, Mariano'ya tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulundu.





TARİHE GEÇTİ

Bu sezon agresif bir transfer politikası belirleyen Galatasaray, Sevilla'dan Brezilyalı sağ bek Mariano'yu iddia edildiği gibi 4.5 milyon Euro'ya imza atacak.

Bu rakam 30 yaşın üzerinde transfer edilen sağ bekler arasında tarih boyunca yapılan 6. en pahalı transferi olacak.





