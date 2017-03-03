Mario Gomez Beşiktaş'a geri dönüyor

Ligde ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Beşiktaş'ta Mario Gomez heyecanı yaşanıyor...

PİŞMAN OLDU

Sezon başında terör olaylarını bahane ederek siyah-beyazlı takımdan ayrılan ve Almanya'nın Wolfsburg takımına transfer olan golcü futbolcu, Kartal'a geri dönmek istiyor.

BEDAVAYA ALINACAK

Alman kulübüne imza atarken sözleşmesine 'Şampiyonlar Ligi biletini alamazsak serbest kalırım' şeklinde özel bir madde koydurtan Gomez sezon sonunda serbest kalacak.

Çünkü 22 haftası geride kalan ligde 14. sırada bulunan Wolfsburg, kümede kalma mücadelesi veriyor.

ÇEBİ SİNYALİ VERDİ

Konuyla ilgili TRT Spor'a konuşan Ahmet Nur Çebi, Gomez'i geri alabileceklerinin sinyallerini verdi.

İşte Çebi'nin sözleri:

"Bu takım 5 yıllık bir strateji sonucu oluşmuştur. Sabırla takip edilen bir planlamanın ürünüdür. Gelecek sezon bu doğrultuda transferler olacak. Belki bir santrfor takviyesi gelebilir. Demba Ba'nın 2 ayda göstereceği performansa göre gelecek sezon belki devam edebiliriz. Mario Gomez de olabilir. Umut vermek anlamında değil, Gomez de gündeme gelebilir. Gomez'in hazır olması önemli değil, hocamız da var. İstemek önemli değil her şeyle bağdaştırmak lazım. O gün faydalı olan Gomez bugün olmayabilir. Mayıs sonu eldeki kadroyu değerlendirip bakacağız."