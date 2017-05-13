Mario Gomez: Türklere göre 3 defa Beşiktaş'a döndüm

Mario Gomez, geçen sezon Beşiktaş’ta zirveyi gördükten sonra, bu yıl Wolfsburg ile farklı bir tecrübe yaşıyor.

Sahanın içi kadar dışına da değer veren Alman golcü, Socrates’e konuştu.

İşte o röportajın bir kısmı:

TÜRK BASININA GÖRE 3 DEFA İMZA ATTIM

''Bana doğru aktarılıyorsa eğer, Türk basınına göre şu ana kadar üç defa İstanbul'a dönmüş ve üç kere sözleşme imzalamışım zaten. Ama ciddi olmamız gerekirse Türkiye dönemim benim için çok faydalı oldu, her şey muazzamdı. İnsanlar çok cana yakındılar, harika bir sene geçirdim orada. Ama basın gerçekten abartılı. Şanslıydım ki gazetelerde yazılanları anlamıyordum ama hiç olmamış hadiselerin anlatıldığını ve söylediklerimin tamamen çarpıtılarak aktarıldığını biliyorum.''