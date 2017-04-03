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Mario Gomez'den B.Leverkusen'e 7 dakikada 3 gol - İZLE

Mario Gomez, 3-3 sona eren Bayer Leverkusen-Wolfsburg maçında 7 dakikada attığı 3 golle takımını mağlubiyetten kurtardı.

Mario Gomez'den B.Leverkusen'e 7 dakikada 3 gol - İZLE
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Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez, Türk asıllı hakem Deniz Aytekin'in yönettiği karşılaşmada Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Bayer Leverkusen karşısında 7 dakikada 3 gol attı. Mücadele 3-3 sona erdi. 

GOMEZ 7 DAKİKADA 3 GOL ATTI

Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez, Bayer Leverkusen deplasmanında coştu. Karşılaşmanın 80. dakikasına 2-0 geride giren Wolfsburg, Mario Gomez'in 7 dakikada attığı 3 golle 3-2 öne geçti.

Gomez'den B.Leverkusen'e 7 dakikada 3 gol - İZLE

MAÇ 3-3 BİTTİ

Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Bayer Leverkusen, 89. dakikada Havertz'in attığı gole eşitliği sağlarken, karşılaşma 3-3 sona erdi. Türk asıllı hakem Deniz Aytekin'in yönettiği karşılaşmada Mario Gomez, 3. golü penaltıdan attı.

Ligde 13. sırada bulunan Wolfsburg, bu sonuçla birlikte puanını 30'a yükseltirken, Bayer Leverkusen 32 puanla 11. sırada yer aldı.

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