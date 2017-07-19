Marko Arnautovic West Ham'a doğru

Pemier Lig ekiplerinden West Ham United, Stoke Cityli Marko Arnautovic'i kadrosuna katıyor.

24 MİLYON STERLİN

Londra ekibi, Arnautovic için Stoke City'e 24 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek. Stoke City’e 4 yıl önce Werder Bremen'den transfer olan 28 yaşındaki Avusturyalı oyuncu, 12 ay önce 4 yıllık yeni bir sözleşmenin altına imza atmıştı.

Arnautovic geçen sezon 35 kez giydiği Stoke City formasıyla 7 gol kaydetti. West Ham daha önce İngiliz milli kaleci Joe Hart'ı da kiralık olarak kadrosuna dahil etmişti.