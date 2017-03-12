Marko Marin: Beşiktaş'a karşı oynamak zordu

Marko Marin, Beşiktaş'a karşı oyuna girdiğinde zorlandığını söylerken, rövanş öncesi ligde galibiyet almak istediklerini dile getirdi.

SAVUNMADA KALDIK

Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a karşı iyi bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Marko Marin,''Beşiktaş'a karşı iyi başladık. Golü de bulduk ve ilk yarı boyunca oyunu kontrol ettik. Rakibimize de önemli bir pozisyon vermedik. İkinci yarıya çok şanssız bir şekilde başladık ve maç sonuna kadar da savunmada kaldık'' ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI OYNAMAK ZORDU

Oyuna sonradan girmenin sıkıntısını yaşadığını söyleyen ''Kendimi artık %100 hazır hissediyordum. Beşiktaş'a karşı oyunun son 15 dakikasında oynamak zordu. Çünkü ben girdiğimde tüm kontrol onlardaydı'' dedi.