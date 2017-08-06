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Marquez'den sezonun 3. galibiyeti

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 10. yarışı Çekya Grand Prix'sinde, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez birinci oldu.

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Marquez'den sezonun 3. galibiyeti

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 10.  ayağı, Çekya'nın Brno kentindeki 5,4 kilometrelik pistte 22 tur üzerinden  yapıldı.
 
Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Marquez, 44.15.974'lük derecesiyle  bu sezon 3'üncü, MotoGP kariyerinin 32. birinciliğini elde etti.
 
Liderden 12.4 saniye sonra damalı bayrağı gören Marquez'in İspanyol  takım arkadaşı Dani Pedrosa, 2'nci oldu. Movistar Yamaha'dan İspanyol Maverick  Vinales ise liderin 18.1 saniye gerisinde 3'üncü sırayı aldı.
 
Puanını 154'e çıkaran Marquez, pilotlar klasmanında liderliğini  sürdürdü.
 
Sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'si 13 Ağustos'ta koşulacak.
 

PİLOTLAR KLASMANI

 
Çekya Grand Prix'sinin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası  şöyle oluştu:
 
1. Marc Marquez (İspanya) - 154 puan
2. Maverick Vinales (İspanya) - 140
3. Andrea Dovizioso (İtalya) - 133
4. Valentino Rossi (İtalya) - 132
5. Dani Pedrosa (İspanya) - 123

 

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