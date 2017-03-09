Marsel İlhan'ın G.Saray'a maliyeti 530 TL

Dün düzenlenen Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda kulübün amatör şubelere yaptığı harcamalar açıklandı.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Barkovizyonda gösterilen tabloda tenis şubesiyle ilgili detay sosyal medyanın gündemine oturdu. Çünkü Sarı-Kırmızılılar'ın tenis şubesine 2016 yılında harcadığı para sadece 530 lira oldu. Bu durum özellikle Twitter'da esprili mesajları da beraberinde getirdi.

Galatasaray'ın kısa süre önce bünyesine kattığı milli tenisçi Marsel İlhan da esprili mesajların başrolünde yer aldı. Özellikle "Herhalde Marsel'e iki raket, bir de top almışlar" mesajı paylaşım rekorları kırdı.

Teniste tablo böyleyken, Galatasaray'ın 2016'da satranç şubesine tam 125 bin lira harcaması da dikkatleri çekti. Başkan Dursun Özbek de amatör şube harcamalarının büyük sorun teşkil ettiğini söyledi.