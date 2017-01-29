Marsilya Dimitri Payet'i kadrosuna kattı

Fransa 1. Lig ekiplerinden Marsilya, West Ham United'ın Fransız oyuncusu Dimitri Payet'i kadrosuna kattı.

West Ham United yönetiminden yapılan açılamada Payet için yapılan 25 milyon paundluk teklifin kabul edildiği belirtildi.

KENDİM KOPARTIRIM

Dimitri Payet daha önce de kulübüne Marsilya'ya transfer olmak istediğini söylemesine rağmen West Ham oyuncuyu göndermeye sıcak bakmamıştı. Bunun üzerine Payet rest çekerek; "Bir daha West Ham forması giymeyeceğime yemin ederim. Eğer beni satmazsanız, çapraz bağlarımı kendim kopartarım" demişti.