Marsilya Kjaer için İstanbul'a geliyor

Fransa Ligue 1'de gelecek sezon yeni bir yapılanmaya gidecek Marsilya, Simon Kjaer için harekete geçti.
ZUBİZARETTA DEVREDE
Fransız kulübünün sportif direktörü Andoni Zubizarreta, Danimarkalı yıldız için önemli çalışmalar gerçekleştirdi.
Marsilya teknik direktörü Rudi Garcia'nın listesine aldığı Kjaer konusunda gelecek haftalarda harekete geçecek olan Zubizarreta'nın İstanbul'a geleceği kaydedildi.
10 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIRLAR
Marsilya'nın 10 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeye sıcak baktığı aktarıldı. Öte yandan Premier Lig'de de birçok kulübün Kjaer'i izlediği bildirildi.
Marsilya, Galatasaray ile sözleşmesi biten Chedjou'yu da alternatifleri arasında tutuyor.