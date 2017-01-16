Marsilyalı taraftarlardan Drogba'ya sert tepki

Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya'da yöneticiler, kulübün eski futbolcusu Didier Drogba konusunda kararsızlıklarını sürdürürken, ünlü futbolcuya Marsilya taraftarı beklemediği bir tepki gösterdi.

"AĞLAMA VE ÇİN'E DÖN!"

Marsilya'nın Ligue 1'de Monaco'yu ağırladığı mücadele öncesi Veledrome Stadı'nda pankart açan taraftarlar 38 yaşındaki yıldıza "Drogba, artık Marsilya'yı sevdiğini söylemeyi bırak! Bizim hayatımız boyu elde edemeyeceğimiz parayı sen 1 ayda kazanıyorsun. Ağlama ve Çin'e dön!" mesajını gönderdi.

"YARI FİYATINA OYNAMAM" DEMİŞTİ!

Drogba, daha önce birçok kez yaptığı açıklamalarda, Marsilya'yı çok sevdiğini ancak futbolculuğunun yöneticiler tarafından suistimal edildiğini ve emek verdiği bir yerde yarı fiyatına oynayamayacağını belirtmişti. Marsilya, Fransa'da göçmenlerin en çok nüfusa sahip olduğu, işsizlik ve fakirliğin yoğun olarak görüldüğü şehir olarak biliniyor.



