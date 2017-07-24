Martial Real savunmasını dağıttı - İZLE

Bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Manchester United ile Real Madrişd karşı karşıya geldi.
MARTİAL'DEN NEFİS ASİST
Karşılaşmanın 45. dakikasında Martial'in şık hareketlerin ardından verdiği pası gole çeviren Lingard, Manchester United'ı 1-0 öne geçti ve devreye takımının önde girmesini sağladı.
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İkinci yarıya genç ağırlıklı bir kadroyla başlayan Real Madrid, Casemiro'nun penaltıdan kaydettiği golle beraberliği sağladı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sonuçlandı.
Kural gereği direkt penaltı atışlarına geçilen mücadeleyi penaltıların sonucunda Manchester United 2-1 kazandı.