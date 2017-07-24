Ensonhaber.com'a dön

Martial Real savunmasını dağıttı - İZLE

Martial, M.United ile Real Madrid arasında oynanan Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçında yaptığı harika hareketlerle izleyenleri büyüledi.

Martial Real savunmasını dağıttı - İZLE
Yorum Yap

Bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Manchester United ile Real Madrişd karşı karşıya geldi.

MARTİAL'DEN NEFİS ASİST

Karşılaşmanın 45. dakikasında Martial'in şık hareketlerin ardından verdiği pası gole çeviren Lingard, Manchester United'ı 1-0 öne geçti ve devreye takımının önde girmesini sağladı.

Martial Real savunmasını dağıttı - İZLE

İkinci yarıya genç ağırlıklı bir kadroyla başlayan Real Madrid, Casemiro'nun penaltıdan kaydettiği golle beraberliği sağladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sonuçlandı.

Kural gereği direkt penaltı atışlarına geçilen mücadeleyi penaltıların sonucunda Manchester United 2-1 kazandı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM