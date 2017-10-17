Martin Skrtel derbide ilk 11'de

Fenerbahçe kritik Galatasaray maçına hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Aykut Kocaman, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında kazanan kadroyu büyük oranda korumayı hedefliyor.

SKRTEL-NETO İKİLİSİ

Kocaman 3-1 kazanılan maçın ardından oyundan memnun olduğunu dile getirmişti. Fenerbahçe’de son maçta oynayamayan Martin Skrtel, Alper Potuk ve İsmail Köybaşı cezalarını tamamladı. Üç oyuncu da teknik ekipten derbide şans bekliyor. Bu isimlerden Martin Skrtel’in ilk 11’e dönmesi bekleniyor.

Skrtel’in savunmada Luis Neto ile maça başlamasına ve Roman Neustadter’in kulübeye gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Slovak stoper, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında iki sarı karttan kırmızı kart görerek 1 maç ceza almış ve Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasında takımını yalnız bırakmıştı. Fenerbahçe pazar akşamı Türk Telekom Arena’da Süper Lig lideri Galatasaray ile karşılaşacak.