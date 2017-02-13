Martin Skrtel: Herkes F.Bahçe'ye düşman

Fenrebahçe'nin tartışmalı bir penaltı kararı ile 2 puan kaybettiği Bursaspor deplasmanı dönüşünde tam anlamıyla isyan vardı.

HERKES BİZE DÜŞMAN

Top Kjaer'in vücuduna yapışık haldeki koluna çarpmasına rağmen verilen penaltıyı hazmedemeyen Fenerbahçeli futbolcular, otobüs yolculuğu boyunca ligde önlerinin kesildiği konusunda birleştiler.

Bu durum oyuncuları umutsuzluğa sevk ederken varılan tek sonuç, "Bizi şampiyon yapmazlar" oldu. Özellikle takımın yabancıları, haksız kararlara büyük tepki gösterdi. Martin Skrtel, "İstanbul'a gelmeden önce sorduğumda bana Fenerbahçe'nin en güçlü camia olduğu söylenmişti; ama herkesin düşman olduğu söylenmemişti" diyerek ilginç bir isyanda bulundu.