Mas ve Pereira soruları yanıtladı

Trabzonspor, yeni transferleri Emmanuel Mas ve Joao Pereira'ya basın önünde imza attırdı.

AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYORDUM

Trabzonspor'un yeni sol kanat oyuncusu Emmanuel Mas, transferi süreci hakkında, "Transfer aşamasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bana gerçekten çok büyük bir özgüven verdiler. Artık, Avrupa'da oynamak istiyordum, ailemle de konuştum. Trabzonspor'un güzel teklifi sonrası çok mutlu bir şekilde buraya geldim." ifadelerini kullandı.

MESSİ İLE OYNAMAK RÜYA GİBİYDİ

Messi ve Maradona'yı kıyaslaması istenen Emmanuel Mas, "Messi ile oynamak benim için rüya gibiydi. Onunla oynayacağımı düşünemezdim. Bakıldığında insan olarak karakteri çok güzel. Maradona'yı canlı olarak izlemedim, kıyaslamaya giremeyeceğim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

ÇOK MUTLUYUM

Trabzonspor'un 32 yaşındaki yeni sağ beki Joao Pereira, transfer süreciyle ilgili olarak, "Gerçekten çok mutluyum. Trabzonspor gibi hedefleri olan bir kulübe geldim. Buraya gelmemin nedeni, kulübün hedefleriydi. Kulübün başarısı için yardım etmeye geldim. Umarım, hep beraber başarılı oluruz." değerlendirmesini yaptı.

CARDOZO VE BOSİNGWA'YA SORDUM

Trabzonspor'u eski Portekizli yıldızlara sorduğunu söyleyen Joao Pereira, "Jose Bosingwa ve Oscar Cardozo olsun, Trabzonspor'un ciddi bir kulüp olduğunu söylediler. Trabzon'un gerçekten aileyle yaşamak için iyi bir şehir olması gelmemdeki en büyük nedenlerden biri oldum. Onlara sordum ve buraya transfer oldum." ifadelerini, kullandı.