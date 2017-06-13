Mathieu Arda'ya Fenerbahçe'yi sordu

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu öne sürülen Jeremy Mathieu için Katalan medyasından flaş bir iddia gündeme geldi.

ADRİANO VE ARDA'YA SORDU

Mundo Deportivo'da yer alan haberde; Mathieu'ya gelen en ciddi teklifin Fenerbahçe'den olduğu belirtilirken, Fransız oyuncunun görüşmelerin ciddiye binmesi sonrası Beşiktaşlı Adriano ve takım arkadaşı Arda Turan'dan bilgi aldığı belirtildi.

Adriano ve Arda Turan'ın Fenerbahçe ve Türkiye ile ilgili verdiği bilgilerin çok olumlu olduğu, bu bilgiler ışığında Fenerbahçe'nin Mathieu transferinde bir adım öne geçtiği ifade edildi.



Jeremy Mathieu'ya Olimpik Marsilya'dan bir teklif gelmediği, Sporting Lizbon'un kontrat teklifinin ise oldukça mütevazı kaldığı yazıldı. Barcelona'nın ise 1 yıllı kontratı kalan Mathieu'dan bonservis istemeyeceği ve transferinde kolaylık sağlyacağı bilgisi verildi.

FENERBAHÇE'YE ÇOK SICAK AMA BEKLEYECEK

33 yaşındaki Fransız stoperin, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakmasına rağmen son karar için acele etmeyeceği ve gelecek tüm tekliflerden sonra bir değerlendirme yapıp gideceği kulüp ile el sıkışacağının altı çizildi.



Sochaux altyapısından yetişen ve Toulouse'da yıldızını parlatan Jeremy Mathieu, Temmuz 2014'te 20 milyon euro bonservisle Valencia'dan Barcelona'ya transfer olmuştu. Sol bek ve stoper mevkilerinde görev alan Mathieu, geçen sezon Barcelona formasıyla 16 maça çıktı ve 1 gol attı.