Mayweather'dan McGregor'a 15 milyon dolarlık teklif

5 ayrı sıklette dünya şampiyonluğu kazanıp, çıktığı 49 müsabakayı namağlup tamamlayan Floyd Mayweather UFC şampiyonu Connor McGregor ile karşılaşmak istediğini açıkladı.

ÇOK KARLI BİR İŞ OLABİLİR

Amerikalı boksör, UFC şampiyonu Connor Mc Gregor ile karşılaşmak için 15 milyon dolar öneriyor. Dövüşün iyi bir getirisi olacağını düşünen Mayweather, "Aslında yeniden ringe dönmek istemiyordum. Ancak ben bir işadamıyım ve bu dövüş de çok karlı bir iş olabilir" dedi.

McGregor'un, kendisiyle dövüşmek için 100 milyon dolar istediği hatırlatılan Mayweather; "Benim telefon numaram 100 milyon dolar değerinde. Mcgregor'a sadece maça çıkması için 15 milyon dolar vermeye hazırım. Dövüşten elde edilecek yayın gelirini nasıl paylaşacağımızı ise daha sonra konuşabiliriz" dedi.

Öte yandan Mayweather ile McGregor'un karşı karşıya gelmesi için, İrlandalı dövüşcünün bağlı bulunduğu UFC organizasyonunun da onayı gerekiyor.